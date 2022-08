Usl 2, affanno medici di base: 4 pensionati si fanno avanti per le sostituzioni

di S.F.

I dottori Francesco Camilli, Alessandro Giocondi, Franco Lanzi e Stefano Ronchini. Sono i quattro medici di medicina generale in pensione che hanno risposto all’appello della Usl Umbria 2 per effettuare attività di sostituzione dei medici in convenzione per l’assistenza primaria nel periodo estivo: c’è il via libera dell’azienda sanitaria locale dopo l’avviso pubblico di metà luglio. Tecnicamente sono arruolati dal 9 agosto e riguarda «brevi periodi e comunque inferiori a trenta giorni». L’elenco in questione potrà essere aggiornato con le eventuali nuove manifestazioni di interesse che arriveranno in casa Usl 2. Dell’atto sono stati informati gli Ordini provinciali. Sempre sullo stessa tema, giovedì 18 agosto alle 14 scadranno i termini per presentare le domande da parte degli aspiranti alla graduatoria Usl 2 per il conferimento di incarichi provvisori/sostituzioni: servono medici e non pochi.