Usl 2-ospedale Terni, concorso infermieri: graduatoria finale

di S.F.

Un anno e tre mesi. Tanto ci è voluto per arrivare alla chiusura del maxi concorso indetto in forma congiunta il 2 marzo 2020 – a pochi giorni dal lockdown per il Covid, poi il lungo stop e l’avvio delle prove a settembre – da Usl Umbria 2 e ospedale di Terni per l’assunzione di 324 infermieri a tempo indeterminato: venerdì il direttore generale dell’azienda sanitaria locale, Massimo De Fino, ha firmato il documento per l’approvazione della graduatoria finale di merito. Le domande presentate erano state 9.735.

PUNTEGGI E GRADUATORIA FINALE – DOCUMENTO (.PDF)

Procedura chiusa

Lo scorso martedì la commissione esaminatrice composta dai ‘titolari’ Serena Agrestini (la presidente, Agnese Barsacchi supplente), Paola Calcagno, Riccardo Monti e Fabiano Toparini in funzione di segretario ha trasmesso il verbale riguardante l’approvazione della graduatoria e nella giornata odierna è arrivato il via libera di De Fino. Con un passaggio successivo saranno stabiliti i candidati aventi diritto a riserva.

TUTTI GLI ATTI DEL CONCORSO