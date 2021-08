Usl Umbria 2, altre sospensioni in vista per chi non si vaccina

Dopo le sette di venerdì arriva un’altra sospensione senza stipendio per un dipendente della Usl Umbria 2 che non si è sottoposto al vaccino. Si tratta di un tecnico della prevenzione, figura che dovrebbe supervisionare sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Ma stando alle indiscrezioni sarebbero una cinquantina i dipendenti ‘no vax’ e fra loro figurano anche dei medici. E già si preparano i ricorsi: l’associazione Giustitalia ha diramato una nota in cui annuncia di aver preso in carico la difesa di un’infermiera sospesa.

