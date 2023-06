Usl Umbria 2, 129 assunzioni: via libera alla stabilizzazione

Buone notizie per molti professionisti in casa Usl Umbria 2. C’è la stabilizzazione per 129 di loro: arriva l’assunzione a tempo indeterminato «nella consapevolezza che i rapporti strutturati e consolidati tramite assunzioni a tempo indeterminato siano in grado di fornire migliori e più qualificate performances generando un forte senso di appartenenza all’azienda sanitaria attraverso il completamento di un percorso di valorizzazione delle professionalità e delle competenze», spiega il direttore generale Massimo De Fino. Si tratta di 50 operatori sociosanitari, 67 infermieri, 1 audiometrista, 4 assistenti sociali e 2 ostetriche. «Contratto che garantisce una riposta concreta e offre sia certezza e serenità lavorativa agli operatori sanitari che stabilità e prospettive di sviluppo ai servizi territoriali e ospedalieri».

