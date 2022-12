Disavventura nella tarda mattinata di giovedì per un cacciatore di 28enne mentre era impegnato in una battuta di caccia. Il giovane è caduto in un dirupo e si è ferito ad una spalla nel territorio comunale di Scheggino: a salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Spoleto, una squadra speleo alpino fluviale da Perugia ed una del Sasu. È stato stabilizzato e imbarellato, quindi verricellato dall’elicottero Vvf Drago 54 arrivato da Pescara.

