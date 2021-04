Vaccini, il Governo impone i target ma l’Umbria è già oltre

di F.L.

Il commissario straordinario Francesco Figliuolo fissa un target di vaccinazione giornaliero per ogni regione per raggiungere gradualmente l’obiettivo delle 500 mila dosi totali inoculate al giorno su tutto il territorio nazionale. La tabella stabilisce per l’Umbria un livello che, negli ultimi giorni, il cuore verde d’Italia ha dimostrato di poter ampiamente superare: sono infatti 4.800 le inoculazioni richieste nella settimana compresa tra il 16 e il 22 aprile, 33.600 a settimana.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Una testa, un vaccino

«Il rispetto da parte delle Regioni dei target giornalieri – si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi – è essenziale per l’avvicinamento progressivo all’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno indicato nel piano vaccinale. I valori target sono specifici per ogni Regione, nell’ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, e vengono definiti sulla base di una gradualità che consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati, rapportando le capacità di somministrazione alla disponibilità di dosi». Quanto al criterio di distribuzione delle stesse dosi «è stato rivisto in base al principio ‘una testa, un vaccino’, a partire da una proposta della struttura commissariale, condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui contenuto è diventato esecutivo tra il 15 e il 18 aprile». «Il computo generale delle dosi ad oggi attribuite alle varie Regioni/Province Autonome dall’inizio della campagna vaccinale – conclude la nota – potrà essere ricondotto al nuovo principio adottato, attraverso un piano di recupero graduale».

I numeri dell’Umbria

Condizione necessaria perché il target venga rispettato è ovviamente la disponibilità delle dosi, sulla cui carenza l’Umbria negli ultimi giorni ha insistito molto, con ripetuti appelli. Fra lunedì e martedì ne sono comunque arrivate circa 10 mila. Negli ultimi giorni la regione è stata più volte sopra le 7 mila somministrazioni giornaliere ed è fra le prime nel rapporto dosi disponibili/dosi somministrate. Alle ore 6.05 di lunedì risultavano somministrate 236.932 dosi di vaccino in Umbria (+1.918, erano 235.014 alle 6.06 di domenica 18 aprile), pari al 92,40% delle dosi disponibili (256.465). Alle ore 10.24 di martedì il dato delle inoculazioni è cresciuto a 241.787 (rispetto a 265.675 dosi disponibili, pari al 91%).