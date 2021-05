Vaccini, fascia 70-79: in Umbria il 50% ha ricevuto la prima dose

Il 50,48% delle persone nella fascia 70-79% in Umbria ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19 con un notevole balzo in avanti rispetto alla scorsa settimana. Il dato emerge dall’aggiornamento del governo – alle 16.30 di venerdì 30 aprile – pubblicato nella mattinata di sabato.

IL REPORT AGGIORNATO: TUTTI I NUMERI

Over 80

Sul territorio umbro gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 73.843, vale a dire l’83,83% (era il 73,80% la scorsa settimana) sul totale; ciclo vaccinale completato per il 59,84% (era il 48,83%, la media nazionale attuale è del 63,42%), mentre restano in attesa di iniziare in 14.246 (16,17%).

I DATI DELLA SCORSA SETTIMANA

Fascia 70-79

Come detto ad un umbro su due è stata somministrata la prima dose (la scorsa settimana il dato era del 38,29%), ciclo vaccinale completato per 4.535 persone (il 4,57%, media italiana dell’8,52%). Restano in attesa di iniziare in 49.126 (49,52%). La regione più avanti è il Molise con oltre il 15% di persone già con doppia dose.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Ospiti Rsa

Il 100 % a livello di somministrazione di prima dose era già stato raggiunto la scorsa settimana. Ciclo vaccinale completato per l’83,73% (55 persone in più rispetto alla scorsa settimana), contro una media nazionale del 79,59%.

Personale sanitario

Prima dose ricevuta dall’88,38% della popolazione a venerdì pomeriggio (era l’86,43% nello scorso weekend), ciclo completato per il 73,29% (la media italiana sfiora l’80%). In attesa di iniziare restano in 3.551 (11,62%).

Personale scolastico

In questo caso prima dose per il 68,20% (era il 67,65%), ciclo terminato per 385 persone (pari all’1,36%, 41 in più rispetto a venerdì scorso). In attesa di iniziare sono 9.025 (31,80%, media italiana di poco superiore al 25%).