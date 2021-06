Vaccini in farmacie Umbria: prima dose J&J somministrata

«Un momento storico, sempre più al servizio dei cittadini». Così viene definito il debutto per le vaccinazioni nelle farmacie umbre avvenuto lunedì nel primo pomeriggio: somministrata la prima dose Johnson & Johnson all’interno del presidio con la croce verde.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La novità

«Grazie agli accordi stretti con la Regione Umbria nei mesi scorsi, hanno intrapreso – ricorda Federfarma – anche importanti screening per test sierologici e test antigenici rapidi gratuiti alla popolazione studentesca, dando un rilevante apporto per la ricerca di casi di contagio da Covid-19. E adesso compiono un passo in avanti rilevante con la figura del farmacista-vaccinatore, come già accade in diversi paesi europei, divenuta realtà». Sono 116 le farmacie regionali presso le quali sarà possibile prenotare la vaccinazione per soggetti compresi tra i 60 ed i 79 anni; di queste 45 sono già operative (l’elenco è consultabile al sito web www.umbria.federfarma.it alla sezione ‘Servizi al Cittadino’ o sulla pagina Facebook ufficiale di Federfarma Umbria) mentre le altre lo saranno dai prossimi giorni.

L’ELENCO DELLE FARMACIE COINVOLTE

La formazione

I farmacisti umbri sono stati formati tramite corsi teorici dell’istituto superiore di sanità e con formazione pratica svolta presso i centri vaccinali regionali alla presenza dei medici. Alla prima inoculazione in farmacia hanno presenziato tra anche il commissario Covid della Regione Umbria Massimo D’Angelo, il presidente regionale di Federfarma Augusto Luciani, la presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci ed il direttore generale Franco Baldelli. «Non possiamo che essere soddisfatti: un grande passo in avanti per la farmacie sempre più luogo di tutela della salute ed una opportunità ulteriore che viene data ai cittadini», le parole di Luciani e Pagliacci.