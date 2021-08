Vaccini Umbria, fascia 12-19: il 45% ancora senza prima dose

Sono in 28.918 nella fascia 12-19 in Umbria ancora senza dosi di vaccino anti Covid. L’aggiornamento alle 8 di venerdì 27 agosto arriva dal report nazionale del governo: la percentuale di under 20 che hanno ricevuto almeno la prima somministrazione ha raggiunto il 54,54%. In entrambi i casi è un dato di poco superiore rispetto alla media nazionale.

La fascia 16-19

Su una popolazione vaccinabile di 31.285 soggetti ha ricevuto la prima dose il 68,34% (media italiana del 67,45%), mentre il ciclo è completato per il 31,14% (media nazionale del 44,54%). Sono in attesa in poco meno di 10 mila (31,66%).

La fascia 12-15

In questo caso su una popolazione vaccinabile di 32.235 soggetti ha ricevuto la prima somministrazione il 41,18% (media nazionale del 40,24%), con ciclo completato per il 3,16% (media italiana del 15,66%). Ancora a zero restano in 19.013, ovvero il 58,82%.

Gli over 50

Considerando tutte le fasce dai 50 anni in su, sono in 53.488 ancora senza dosi su una popolazione vaccinabile totale di 432.637 persone: la percentuale è dunque del 12,36%.

L’appello agli adolescenti

«Il vaccino anti Covid-19 fornisce – l’appello di giornata dopo l’incontro odierno tra il comitato regionale dei pediatri di libera scelta ed i vertici della sanità regionale – un enorme vantaggio individuale, per la salute del singolo, ma anche collettivo, garantendo il mantenimento delle relazioni sociali, a scuola, in famiglia e nel tempo libero. È importante che i genitori che hanno scelto di vaccinarsi, per evitare l’infezione in forma grave e quindi il ricorso al ricovero ospedaliero, trasmettano ai propri figli la consapevolezza che solo il vaccino fornisce la sicurezza di mantenere una vita in salute e la libertà di frequentare altre persone senza pericoli». La Regione ricorda che in occasione «dell’open day di domenica 29 agosto (sabato 28 a Terni) è possibile accedere liberamente alla vaccinazione in tutti i punti vaccinali della regione».