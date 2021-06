Vaccini, fascia 12-15: preadesioni da sabato

Novità per i vaccini in Umbria. C’è il via libera alle preadesioni anche per la fascia 12-15: a renderlo noto è la Regione nel pomeriggio di venerdì. Potranno essere effettuate da domani, 5 giugno.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il motivo

Ciò avviene a seguito «dell’estensione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, dell’indicazione terapeutica del vaccino Pfizer fino ai soggetti di età pari o superiore ai 12 anni. Si potrà dare l’adesione ad essere vaccinati tramite portale il portale istituzionale». Da palazzo Donini sottolineano che la vaccinazione degli adolescenti «rappresenta un’ulteriore tappa nella limitazione della diffusione del covid che in questa fascia della popolazione circola in modo asintomatico o paucisintomatico rendendo così ancora più difficile l’adozione di misure di contenimento dell’infezione».

L’andamento

Per quel che concerne la situazione sul territorio regionale l’andamento dei nuovi casi – evidenzia la Regione sulla base del report elaborato dal nucleo epidemiologico regionale – è «in costante diminuzione; l’indice Rt sempre al di sotto del valore di 1, mentre si consolida verso il basso anche la quota di positivi sui nuovi tamponi a conferma dell’adeguata azione di tracciamento dei casi in tutto il territorio regionale».