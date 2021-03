Vaccini Umbria, su Whatsapp ‘gira’ un calendario-fake

Gira insistentemente da qualche giorno, sulle chat di Whatsapp, una foto che riporta un dettagliato calendario di avvio delle vaccinazioni degli under 80 suddiviso per classi di età, compreso tra il 29 marzo e il 21 aprile. Uno di quei messaggi che, trattando il tema del momento, è passato di conversazione in conversazione migliaia di volte, dando così la speranza di una data certa a chi attende con impazienza la propria prima dose.

Attenzione alla fonte

Speranza che, almeno per ora, dovrà però essere spenta: interpellata sul punto la Regione Umbria precisa che lo schema non riguarda i cittadini umbri. Il consiglio, per avere notizie verificate, è sempre quello di consultare esclusivamente i canali ufficiali di comunicazione, a partire da quello della Regione. Con la campagna vaccinale ancora in corso per gli over 80 e con le prenotazione aperte per tutti i nati nel 1941, al momento l’unica certezza – stando ad un comunicato diffuso martedì da palazzo Donini – è che la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni, circa 80 mila in tutto, prenderà il via a giorni, al massimo entro la prima settimana di aprile. Ai medici di famiglia saranno consegnate le dosi di vaccino Astrazeneca non appena disponibili. I 70enni e gli over70 saranno chiamati direttamente e non dovranno effettuare alcuna prenotazione.