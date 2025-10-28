È salita a bordo della Costa Favolosa e ne è scesa favolosa davvero. Valentina Scuotto, barlady ternana di talento e creatività, ha conquistato non uno ma ben due premi nazionali durante la finale italiana di Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori), andata in scena lunedì 27 ottobre in navigazione verso Barcellona.

Il suo trionfo si chiama ‘Prêt-à-porter’, un cocktail a base di Gin Fabbri, Marendry Fabbri e fiori e bacche di sambuco: un drink ‘da indossare’. Sì, perché Valentina lo ha servito in una raffinata teiera anni ’20, per poi versarlo in piccole ampolline da portare al collo. Una trovata elegante, ironica e sorprendente, che le è valsa il titolo di Lady Amarena 2025/2026, ovvero la miglior barlady d’Italia.

Ma non è finita qui: nella stessa serata la ternana ha ottenuto anche il premio per il miglior cocktail a base di gin, riconosciuta per fantasia e innovazione. «È stata una serata meravigliosa – racconta entusiasta – piena di emozione, orgoglio e soddisfazione». La competizione ha visto 10 finaliste selezionate su circa 200 partecipanti da tutta Italia, e la giuria – composta da 8 esperti nazionali e internazionali – ha premiato originalità, gusto e capacità di trasformare un drink in un’esperienza.

Per Valentina, il viaggio continua: il titolo di Lady Amarena le dà accesso alla finale mondiale, dove rappresenterà l’Italia sfidando le migliori barlady di ogni Paese. E come se non bastasse, il suo cocktail ‘Prêt-à-porter’ entrerà nella drink list ufficiale di Costa Crociere, servito in tutto il mondo. Un sorso di eleganza, genio e umanità, rigorosamente made in Terni.