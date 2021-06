Valnerina, finalmente una sede permanente dei vigili del fuoco

Comincia lunedì l’attività del distaccamento permanente dei vigili del fuoco della Valnerina, attivato a Norcia dopo mesi di polemiche e rimbalzi di responsabilità.

Decisione significativa

Il territorio della Valnerina, che già vede la presenza di sedi volontarie del corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato ritenuto idoneo per la collocazione di un distaccamento in cui sarà impiegato personale permanente per le ordinarie e straordinarie attività di soccorso tecnico urgente. Una decisione «fortemente significativa per le popolazioni – si legge in una nota dei vvff – che vedono cosi garantito il primario diritto alla sicurezza della persona umana e dei beni, pubblici e privati, anche in considerazione dei particolari eventi naturali che ripetutamente colpiscono quel territorio e delle sue particolari caratteristiche orografiche e di viabilità».

Le scelte strategiche

L’attivazione di una nuova sede dei vigili del fuoco in Valnerina deriva dalle scelte strategiche del ‘Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco’ che ne ha decretato l’istituzione con proprio provvedimento formale, all’esito di valutazioni tecniche espletate delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio: la irezione regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria e il comando dei vigili del fuoco di Perugia. In questo senso è stata individuata la località di Serravalle, nel territorio comunale di Norcia, come soluzione ottimale per la collocazione del nuovo distaccamento.

Per ora si usa la sede provvisoria

«Nelle more della realizzazione della sede definitiva nella località di Serravalle – prosegue il comunicato – si è quindi fissata la data del 14 giugno per l’attivazione di un distaccamento permanente nella Città di Norcia, utilizzando la sede operativa provvisoria già allestita per far fronte all’emergenza sismica del 2016, grazie al contributo di tutte le amministrazioni competenti in materia. Tale attivazione consentirà, nell’immediato, di migliorare il servizio di soccorso tecnico urgente reso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell’intero territorio della Valnerina».