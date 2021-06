Vandali rovinano la festa della scuola

«Caccia a un sasso per un sorriso di fine anno»: si chiamava così la festa organizzata a Panicale per festeggiare l’ultimo giorno di scuola elementare. Doveva tenersi nella giornata di mercoledì 9 maggio, cè stata lo stesso, ma in tono minore e con meno sorrisi, soprattutto per le insegnanti.

Dei vandali, infatti, avevano distrutto le locandine e portato via i sassi colorati che servivano per la caccia al tesoro nei parchi cittadini: Berardi, Giardino della scuola, Boario, L’Occhio e in Piazza Mazzini. C’erano circa 200 sassi colorati, preventivamente nascosti la sera precedente dalle insegnanti, erano obiettivo della caccia. E sono spariti anche quelli. Un vero peccato.