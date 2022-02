Vede la Stradale e scappa: inseguito e fermato, manda in ’tilt’ l’alcoltest

L’intervento della Stradale di Perugia – i fatti sono accaduti lo scorso weekend – è scattato nei pressi dello svincolo del raccordo Perugia-Bettolle per un’auto ferma in sosta nel varco divisorio delle due carreggiate. Quando il conducente ha però notato la pattuglia, è partito a tutto gas. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’auto ‘in fuga’ ha iniziato a zigzagare fino a fermarsi all’altezza dello svincolo di San Faustino. Il conducente, un 54enne, alla richiesta dei documenti ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse che, insieme al forte odore di alcol e ai movimenti piuttosto scoordinati, ha fatto comprendere agli agenti di avere a che fare con un uomo evidentemente ubriaco. E infatti il successivo alcoltest ha fatto emergere un tasso ben cinque volte superiore al massimo consentito dalla legge. L’uomo ha poi chiesto alla Stradale di ripetere il test che ha dato, purtroppo per lui, lo stesso riscontro. È stato così denunciato alla procura della Repubblica di Perugia per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo.

