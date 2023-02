Vede un cane fare bisogni vicino la sua attività e lo colpisce con un calcio: nei guai

È andato in escandescenza perché ha notato il cane di una donna fare i propri bisogni vicino alla propria attività e ha aggredito la proprietaria. Protagonista della vicenda un 68enne italiano titolare di un negozio a Perugia: per lui c’è la denuncia.

Il fatto

La donna ha riferito che stava passeggiando con l’animale e quest’ultimo si è fermato ad annusare il muro esterno dell’attività. Il titolare ha reagito in malomodo: lo ha colpito con un calcio per allontanarlo ed a questo punto la proprietaria ha reagito. Ne è nata una lite ed agli agenti di polizia ha dichiarato di aver subito percosse dal 68enne. Una volta acquisita la querela della vittima, è scattata la denuncia per i reati di percosse e maltrattamenti d’animali.