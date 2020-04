Verde pubblico Terni, proroga estesa

Nuova ed ultima, inevitabile proroga – senza ulteriori spese – per il servizio di manutenzione del verde pubblico a Terni. In attesa del completamento dell’iter di gara per l’affidamento quinquennale, è stata sancita l’estensione l’estensione fino al 30 giugno per l’Rti che vede coinvolte la società cooperativa sociale Sopra il Muro e la Gea. Tra gli interventi più urgenti segnalati risultano il taglio dell’erba presso gli edifici scolastici (in entrambi i casi off-limits per via dell’emergenza sanitaria covid-19), i parchi e l’abbattimento degli alberi pericolosi. Da ricordare che l’aggiudicazione in questione risale allo scorso 25 giugno ed era per ciò che restava del 2019 per meno di 150 mila euro.

