Via del Cormorano chiusa: fasce orarie per i residenti

Proseguono a Terni gli interventi di ripristino delle sedi stradali manomesse per scavi necessari alla posa di canalizzazioni, condutture, reti per telecomunicazioni. A partire da giovedì 4 giugno e per i successivi sei/sette giorni – fa sapere il Comune di Terni – i lavori interesseranno via del Cormorano, a borgo Rivo, dove verrà realizzata una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso sull’intera sede stradale a seguito di un importante intervento eseguito da Asm Terni per la sostituzione della condotta di distribuzione dell’acqua potabile della zona. Lo comunica l’assessorato comunale ai lavori pubblici. Per l’esecuzione dei lavori, la strada verrà chiusa al traffico veicolare con fasce orarie per consentire ai residenti di lasciare le proprie abitazioni al mattino e rientrarvi a fine mattinata e a fine serata. «Il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che operano per i lavori, da parte dell’ufficio comunale che si occupa della gestione e del controllo dell’efficienza della rete stradale – conclude la nota di palazzo Spada -, ha consentito di ottenere la ripavimentazione di ampi tratti di strada, anche oltre lo scavo eseguito».

