«Mi raccomando state in casa e quando uscite usate sempre questa». Con mascherina in mano: il nuovo invito è di nonna Luisa Zappitelli, 109 anni compiuti lo scorso 8 novembre e donna più anziana della regione. Da Città di Castello ha lanciato gli auguri di buon Natale – lei lo ha trascorso in compagnia della figlia Anna, senza altri parenti – senza dimenticare il periodo Covid e le precauzioni da tenere a mente per evitare problemi.

I 109 ANNI DI LUISA ZAPPITELLI