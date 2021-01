Condividi questo articolo su

















Aumenta il numero di vaccini Pfizer-BionTech a disposizione per l’azienda ‘Santa Maria’ di Terni, uno dei quattro centri di somministrazione in Umbria. Martedì mattina, alle 11.30, è stata consegnata la seconda tranche – partita da Pratica di Mare – da 1.170 dosi come ha sottolineato la responsabile della farmacia ospedaliera, Monya Costantini. Nell’intero territorio regionale in giornata arriveranno in tutto 5.850 dosi (foto e video intervista di Francesca Torricelli).

