Condividi questo articolo su

















Uno ‘spettacolo’ indecoroso e di massimo degrado, purtroppo non l’unico segnalato in tempi recenti nel Ternano. L’ultima scoperta riguarda la strada che sale in direzione dei Prati di Stroncone: all’altezza di uno slargo – con sorgente – un cittadino si è trovato di fronte un bel po’ di rifiuti abbandonati, di fatto una discarica a cielo aperto in una zona boschiva. Uno scempio, l’ennesimo, che ci ricorda di come l’inciviltà e l’irresponsabilità possano danneggiare l’ambiente.