InsiemeControilCovid: i professionisti della Usl2 lanciano l’appello

Condividi questo articolo su

















Terzo video spot della campagna di comunicazione della direzione regionale salute dell’Umbria #insiemecontroilcovid, con i contributi dei professionisti e degli operatori dell’azienda Usl Umbria 2. Quella rappresentata è – spiega l’azienda sanitaria – una testimonianza collettiva di impegno civile e professionale degli operatori sanitari ed un appello alla coesione rivolto alla comunità umbra in questa fase di forte preoccupazione, paura ed incertezza.

#INSIEMECONTROILCOVID – IL VIDEO DELL’OSPEDALE DI TERNI

Il messaggio

Dai volti e dalle parole dei professionisti della Usl Umbria 2 arriva un messaggio e un richiamo forte all’unità: insieme contro il nemico invisibile, uniti per tornare presto alla normalità, tornare a sorridere e abbracciare i nostri cari, tornare alla vita di tutti i giorni. «Uno sforzo comune – spiega l’azienda – che deve necessariamente coinvolgere tutti noi, dagli operatori del servizio sanitario regionale impegnati in prima linea, con grande coraggio e senza sosta per prevenire, monitorare, assistere e gantire le cure, alla popolazione chiamata oggi più che mai al rispetto delle misure anticontagio più volte richiamate e divulgate dalla nostra azienda sanitaria in questi lunghi e difficili mesi di emergenza pandemica. Solo in questo modo la speranza si tramuterà presto in certezza: uniti sconfiggeremo il virus, insieme supereremo questo momento di grande difficoltà».

#INSIEMECONTROILCOVID – IL VIDEO DELL’OSPEDALE DI PERUGIA

I ringraziamenti

La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 rivolge «un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ai colleghi e ai dipendenti che con grande dedizione e professionalità, spirito di sacrificio e senza limiti di orario, rispondono ‘presente’ ogni giorno ed ogni notte per assicurare un contributo prezioso e fondamentale per combattere e debellare il virus. Grazie anche ai testimonial che hanno raccolto il nostro invito e aderito alla campagna di comunicazione, regalandoci un loro momento di riflessione al termine di un turno di lavoro estenuante».