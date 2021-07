I tifosi della Ternana ad Acquasparta: ‘corteo’ in scooter

Condividi questo articolo su

















Per ora non c’è certezza – servirà in ogni caso il Green pass – per il ritorno al ‘Liberati’, seppur a stretto giro siano attese comunicazioni da via della Bardesca per gli ingressi. Nel contempo i tifosi della Ternana hanno deciso di non perdere tempo per star vicini alla propria squadra: venerdì pomeriggio un gruppo di supporter, a bordo di scooter e auto, è andato ad Acquasparta per incitare le Fere di mister Lucarelli in vista dei primi impegni ufficiali (Avellino in coppa Italia l’8 agosto, quindi in caso di passaggio del turno il Bologna nella stessa manifestazione ed esordio casalingo in campionato domenica 22 con il Brescia tra le mura amiche). Il caldo, il periodo di ferie ed il lavoro non hanno favorito una massiccia partecipazione, con circa una quarantina sul posto per la partenza poco prima delle 17. L’iniziativa è stata organizzata dalla curva nord e dai gruppi organizzati, con la polizia Locale in loco per la gestione – pochi secondi e tutto finito – della viabilità. Curiosità: alle 16.40 un ragazzo a bordo di un autocarro ha urlato ‘forza Grifo’ mentre transitava in viale dello Stadio. Magari in modo ironico. Facile immaginare la risposta dall’altro lato. Intanto domani rossoverdi a Frosinone per l’amichevole contro i ciociari. Capitolo mercato prosegue il pressing per riportare in Umbria Biagio Meccariello, in uscita dal Lecce.