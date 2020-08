Vigili del fuoco: «Regione, rispetta gli impegni assunti»

Dallo scorso 31 lulgio una squadra dei vigili del fuoco di Terni sta operando a L’Aquila, nella frazione di Arischia, per il vasto incendio boschivo finito all’attenzione delle cronache nazionali. Un impegno che è l’ennesimo segno di solidarietà del Corpo e che la Uil vigili del fuoco di Terni, attraverso il suo segretario Nicola Ridarelli, rimarca. Con una richiesta.

«Regione, pàgaci»

«Intendiamo sottolineare – afferma Ridarelli – l’instancabile lavoro che i vigili del fuoco di Terni stanno compiendo sul fronte degli incendi boschivi, anche a L’Aquila dove c’è una nostra squadra. Purtroppo non possiamo esimerci dal ricordare anche a tutti il mancato pagamento, a tutt’oggi, degli straordinari fatti proprio per la campagna antincendi boschivi del 2019. In questo senso chiediamo che la Regione Umbria onori i propri impegni».