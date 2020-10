Incidente stradale a Villa Pitignano di Perugia nella serata di venerdì. Si sono scontrate due auto in direzione Ponte Pattoli, poco oltre il sottopasso: si tratta di una Lancia Y nera e di una Toyota Yaris grigia. Sul posto intervento dei vigili del fuoco, con due mezzi, e di una ambulanza per soccorrere i feriti, di cui non si conosce ancora la gravità. Intanto ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico veicolare, considerando che le due auto ostruivano la carreggiata.

