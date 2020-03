In auto con cinque chili di cocaina: arrestato

Covid-19 e forti misure restrittive in tutta Italia, ma il mercato della droga prosegue. I carabinieri della Compagnia di Assisi – nucleo operativo e radiomobile – nei giorni scorsi hanno bloccato e arrestato un imprenditore albanese che aveva con sé ben cinque chili di cocaina e 19 mila euro in contanti. Si trattava di un corriere.

La Mercedes e la droga

I militari hanno messo nel mirino una Mercedes – intestata ad uomo con dimora in Toscana – che viaggiava a gran velocità verso Spoleto: poco dopo il veicolo è stato bloccato e il 40enne incensurato ha subito mostrato segnali di nervosismo. Oltretutto non è stato in grado di spiegare il motivo per il quale si trovasse in Umbria, considerando soprattutto le limitazioni vigenti. Sono così scattati gli approfondimenti del caso: nel doppio fondo del bagagliaio posteriore – chiuso con serrature elettriche – c’erano cinque chili di cocaina pura suddivisa in panetti. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro.

In carcere

L’uomo è stato arrestato per la detenzione della droga, ma anche denunciato in stato di libertà per aver violato le disposizioni governative per lo spostamento ingiustificato. È uno dei maggiori sequestri eseguiti negli ultimi anni sul territorio provinciale di Perugia.