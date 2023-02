Violenza sessuale, rapina e lesioni all’ex. Tutto in una sera. Ora non può più avvicinarsi a lei né contattarla

Divieto di avvicinamento alla vittima e obbligo di firma presso la polizia giudiziaria: queste le misure applicate dal tribunale di Perugia, su richiesta della procura, ad un 21enne residente nell’Assisano, indagato per rapina, lesioni personali, violenza sessuale e sostituzione di persona.

La serata in discoteca

«Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti del commissariato di Assisi – spiega una nota della procura perugina – avrebbero evidenziato le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dall’indagato nei confronti dell’ex fidanzata; in particolare il giovane, durante una serata trascorsa in una discoteca di Perugia, a causa di una gelosia ossessiva, si è impossessato violentemente del telefono della ragazza. Poco dopo l’avrebbe poi costretta a subire atti sessuali, buttandola a terra, percuotendola e strappandole gli slip. Il 21enne avrebbe poi utilizzato il telefono della ragazza per inviare dei messaggi dal contenuto sessualmente esplicito ad alcuni contatti presenti in rubrica. La vittima, impaurita dal comportamento violento e aggressivo dell’ex fidanzato, ha poi deciso di sporgere denuncia»..

I provvedimenti

«Gli elementi investigativi raccolti dalla polizia di Stato – osserva l’autorità giudiziaria – hanno consentito di chiedere e ottenere dal gip di Perugia la misura cautelare nei confronti dell’uomo. Nell’ordinanza è stato disposto il divieto di avvicinamento alla giovane nonché ai luoghi da lei frequentati. Inoltre, considerata la gravità dei fatti contestati, il giudice ha prescritto all’indagato di mantenere una distanza dalla vittima non inferiore ai 500 metri. Nei confronti del 21enne, inoltre, è stata emessa anche la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici della polizia giudiziaria».