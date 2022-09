Viveva a Terni il 51enne morto a Milano per un incidente sul lavoro

Viveva a Terni da tempo l’operaio 51enne di nazionalità marocchina, morto lunedì mattina a Milano – poco prima delle ore 10 – a seguito di un tragico incidente sul lavoro accaduto in un cantiere edile di via Losanna (zona Cenisio). L’uomo – Foullous El Houssaine – stava eseguendo la tinteggiatura di una palazzina, sospeso a circa 20 metri di altezza, quando per cause in corso di accertamento, è precipitato nel cortile interno dell’edificio. Per il 52enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Foullous El Houssaine, la cui sorella vive a Terni, non era coniugato, viveva in viale Brin ed era conosciuto nella sua comunità di connazionali come una persona per bene, un lavoratore. Avrebbe compiuto 52 anni il prossimo dicembre. A Milano stava operando per conto di una ditta con sede legale a Palermo, di cui era dipendente. Il 52enne era legato ad una fune ancorata al tetto dell’edificio e sulle cause che hanno innescato il drammatico incidente sono al lavoro i carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria milanese nella persona del pm Ilaria Perinu. La salma è a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti del caso.

