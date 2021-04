Volley a Terni, una grande ospite al CLT: Manuela Benelli

Un evento di grande rilievo per le nuove generazioni di palleggiatori e palleggiatrici che hanno voglia di crescere e migliorarsi. È quello che ospiterà il Circolo Lavoratori Terni il 1° e 2 maggio: in arrivo il clinic di Manuela Benelli, una delle giocatrici più titolate d’Italia e docente federale da ormai venti ann. Con lei ci sarà Luisella Milani, altra ex pallavolista plurimedagliata con Bergamo.

Volley Academy

Sono ancora pochi i posti disponibili: «L’appuntamento – spiega il Circolo – vuole essere il primo passo verso un nuovo approccio alla formazione degli atleti e delle atlete fortemente voluto dalla Volley Academy che, con questo Setter Clinic dedicato ad alzatori e alzatrici, avvia una nuova avventura ‘itinerante’ nel centro dell’Italia che ha trovato nel CLT – da sempre attento alle giovani generazioni di atleti – un partner ideale». Volley Academy è una società fondata nel 2014: per prima in Italia ha portato avanti la filosofia della specializzazione per ruolo dedicandovi una vera e propria scuola.

Chi può partecipare

Il Clinic si terrà nella palestra della caserma dei vigili del fuoco: è rivolto ai palleggiatori/trici nati dal 2006 a scendere. «Vuole essere – conclude il CLT – un primo evento in zona. Nel futuro prossimo infatti la Volley Academy organizzerà altri eventi nelle strutture di Terni, con il coinvolgimento di tutti i ruoli e anche degli atleti più piccoli». Per info, costi e iscrizioni è possibile contattare il 380 9046621 e, via email, [email protected]