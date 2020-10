Volley, Bartoccini ko Sir sbanca Trento

Sesta vittoria consecutiva per la Sir Safety Conad che supera l’esame Trento e consolida il primato in classifica. Una prova di carattere dei Block Devils che perso il primo set hanno ribaltato il match nei successivi tre. Finale ai vantaggi con la Sir che ha prevalso grazie ad un grande Plotnitski che ha realizzato tre punti determinanti, gli ultimi due al servizio. Parziali: 25-17, 22-25, 17-25, 25-27. Nella sesta giornata vittorie anche per Civitanova, Milano e Modena.

Il commento di Colaci

«Nel primo set abbiamo fatto molti errori, riconoscendo ovviamente i grandi meriti dell’avversario. Poi però abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra. Sono contento naturalmente per la vittoria, ma soprattutto perché non abbiamo mai mollato nei momenti difficili, abbiamo saputo soffrire e l’abbiamo portata a casa. Quanto conta questa vittoria? Per la regular season è importante anche se siamo all’inizio, alla fine per il resto non cambia tantissimo. Però è un segnale importante perché venire a vincere qua non è facile».

Troppo forte Conegliano per la Bartoccini

La Bartoccini Fortinfissi Perugia lotta con tutto quello che ha, ma non può far nulla per fermare lo strapotere dell’Imoco Volley Conegliano che si impone tre set a zero.