Volley, grande festa a Castel dell’Aquila: Umbertide travolto, c’è la promozione

Grande soddisfazione per staff e ragazze del Volley Castello di Castel dell’Aquila, nel Ternano. La stagione per loro si è conclusa con il doppio 3-0 al Volley Umbertide nella finale playoff: gioia per il gruppo composto dalle due Di Fonzo, Fumini, Fazi, Rubeca, Fortunati, Farinelli, Attili, Sciarrini, Burchi, Regno e Barcaroli, guidate con successo da coach Simbari e dal preparatore atletico Andrea. Una realtà nata solo nel 2013 e che in breve periodo è stata capace di affermarsi. Un altro obbiettivo è stato raggiunto dalle ragazze dell’ynder 16 che si sono classificate al primo posto del loro girone, ottenendo l’accesso alla fase Gold e dunque tra le prime otto in ambito regionale. Con ringraziamento per dirigenti, famiglie, presidente, Comune di Montecastrilli e soprattutto le protagoniste.

Condividi questo articolo su