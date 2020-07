Volley, il Clt cede il titolo di serie B alla Italchimici Foligno

La Polisportiva Clt ha ceduto alla Italchimici Intersistemi Foligno il titolo sportivo per la partecipazione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile di serie B. La società degli aziendali di Terni ha rinnovato l’affiliazione alla Fipav per la stagione 2020-2021 con l’obiettivo di concentrare attenzione, energia e risorse a supporto dei settori giovanili maschile e femminile.

Il titolo resta in Umbria

La Italchimici Intersistemi Foligno ha allestito una rosa di tutto rispetto per ben figurare nel competitivo campionato della serie B maschile. Con questa operazione il titolo resta in Umbria con soddisfazione per i rispettivi progetti e ambizioni delle due società nonché della Federazione volley Umbria.