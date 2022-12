Sir Perugia campione del mondo: trionfo in Brasile, Giannelli Mvp

La Sir Perugia è campione del mondo. È tripudio umbro al Ginásio Poliesportivo Divino Ferreira Braga di Betim, in Brasile, dove si è concluso nella serata italiana il mondiale per club: i Block Devils di Andrea Anastasi hanno conquistato il titolo battendo nell’atto conclusivo l’Itas Trentino 3-1 in rimonta dopo il set iniziale a favore dei ragazzi di Angelo Lorenzetti (20-25, 25-23, 27-25 e 25-19). In precedenza i ragazzi di Andrea Anastasi avevano superato il Vôlei Renata 3-0, il Sada Cruzeiro 3-1 ed in semifinale l’Itambé Minas per 3-0, tutti club del Paese ospitante. Simone Giannelli – nominato Mvp del torneo – e Roberto Russo festeggiano così il loro secondo trionfo mondiale del 2022 dopo quello ottenuto con la maglia della nazionale.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TRENTINO ITAS 3-1

Parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-19

Perugia: Giannelli 3, Rychlicki 6, Flavio 6, Russo 9, Leon 17, Semeniuk 1, Colaci (libero), Plotnytskyi 16, Cardenas, Herrera 9, Piccinelli (libero). N.e.: Ropret, Solè, Mengozzi. Allenatore: Anastasi, vice Valentini.

Trento: Sbertoli 1, Kaziyski 16, Podrascanin 9, Lisinac 3, Michieletto 19, Lavia 7, Laurenzano (libero), Nelli, Dzavoronok 3. N.e.: D’Heer, De Palma, Cavuto, Berger, Pace (libero). Allenatore: Lorenzetti, vice Petrella.

Arbitri: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM), Macias Luis Gerardo (MEX)