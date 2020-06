Volontari ambientali all’opera a Stroncone

Azione congiunta, quella messa in atto nel pomeriggio di giovedì al confine fra i territori comunali di Terni e Stroncone, da parte dei gruppi civici Mi Rifiuto e Retake Stroncone. La pulizia di diverse aree verdi ha consentito di raccogliere numerosi rifiuti – cinque soltanto i sacchi pieni di bottiglie di vetro – e quindi di differenziarli, in vista della raccota che verrà effettuata dalla Cosp. Fra i materiali più insoliti trovati dai volontari, una dentiera con tanto di custodia.

Collaborazione

Un momento di ‘senso civico’, ma anche di aggregazione e di amicizia che verrà ripetuto anche in futuro con il supporto dell’amministrazione comunale di Stroncone ed in particolare del sindaco Giuseppe Malvetani e dell’assessore Melania Quintili, presente all’attività dei due gruppi civici.

Calendario fitto

Il volontariato ambientale in ogni caso non si ferma, visto che nei prossimi giorni Mi Rifiuto ha già organizzato diversi appuntamenti: domenica 28 giugno dalle ore 9 la pulizia di un circuito collinare nella zona di Gabelletta, tra strada di Vagoti e strada di Collestacio, martedì 30 giugno il recupero di alcuni rifiuti abbandonati in un’area boschiva insieme ai carabinieri forestali, giovedì 2 luglio dalle ore 9 in strada delle Campore per la bonifica di un sito posto all’altezza del canale di Recentino insieme alla polizia Locale di Terni e ad Asm.