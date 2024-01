Voto amministrativo a Perugia: ne parla ‘Nero su Bianco’

‘Amministrative 2024: c’è spazio per un’alternativa a Perugia?’. Questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai, in onda martedì 9 gennaio alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). Ospiti in studio: Donatella Porzi (consigliere regionale Azione), Davide Baiocco (candidato sindaco Comune di Perugia), Marko Hromis e Roberta Ricci (consiglieri comunali di Perugia). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp 370.3036809.

