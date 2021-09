Finge il suicidio per mollare la fidanzata: 20enne denunciato

Voleva lasciare la fidanzata e per farlo ha escogitato uno stratagemma quantomeno insolito, vale a dire fingere il suicidio. Protagonista della vicenda un 20enne di origine romena, denunciato dalla polizia di Stato di Perugia per procurato allarme.

L’sos e il finto suicidio

A lanciare l’allarme è stata la fidanzata, una 28enne italiana, la quale ha comunicato agli agenti di aver ricevuto strani messaggi dal telefono del ragazzo con intenti autolesionistici. La giovane ha inoltre aggiunto che l’interlocutore le aveva detto di aver trovato il cellulare in questione lungo le sponde di un fiume, con tanto di bigliettino adesivo: c’era scritto di contattare la ragazza in quanto il proprietario si era tolto la vita.

L’insistenza

Il fantomatico interlocutore continuava a ripetere che il giovane ormai era deceduto e che si sarebbe tenuto il cellulare trovato: a suo dire queste erano le volontà riportate nel biglietto. Peccato che fosse tutta una messa in scena architettata dallo stesso fidanzato, un 20enne già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’obiettivo? Fermare una relazione non più di suo gradimento fingendo il suicidio. Il giovane è stato denunciato Poi non ha potuto far altro che rassicurare la ragazza del suo perfetto stato di salute.