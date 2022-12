Weekend alla grande per la scherma umbra: argento canadese per Andrea Santarelli

Non solo Alessio Foconi, vincitore del bronzo in Giappone con i suoi compagni di team. La scherma umbra fa festa anche con il folignate Andrea Santarelli: il 29enne spadista ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di coppa del mondo andata in scena nel weekend a Vancouver, in Canada. Con lui Gabriele Cimini, Valerio Cuomo e Davide Di Veroli: gli unici a far meglio di loro sono stati i francesi, trionfatori nell’atto conclusivo per 45-34. A guidare gli azzurri il commissario tecnico Dario Chiadò. In precedenza Santarelli e compagni avevano eliminato Israele per 35-34, Svizzera per 45-30 e Spagna 45-34.

