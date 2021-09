Terni, World Cup Enduro E-bike: trionfo mondiale per Francesco Petrucci

Un ternano sul tetto della World Cup Enduro di E-bike grazie alla performance nel weekend a Borno, Brescia, in occasione dell’ultima tappa del campionato. Trionfo mondiale per il ternano Francesco Petrucci: è lui ad alzare il trofeo nella categoria E2 grazie alla vittoria di giornata in sella alla Focarini. L’evento si tenuto ad oltre 900 metri nella località della Val Camonica, dove c’è stata soddisfazione anche per un altro componente del Team Specialized Terni: c’è il bronzo per Tommaso Bianchetti. Decisamente un weekend lombardo soddisfacente per il gruppo rossoverde.

