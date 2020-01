Città di Castello, dà di matto: arrestato

Tarda serata movimentata, quella di venerdì, per i carabinieri del Nor di Città di Castello. I militari sono intervenuti per bloccare e arrestare un 39enne marocchino che, ubriaco, ha creato scompiglio in un bar del centro per poi aggredire le stesse forze dell’ordine.

L’alcol

Il 39enne aveva iniziato a molestare i clienti del locale strattonandoli e urlandogli contro frasi in arabo. I carabinieri sono giunti sul posto e l’uomo ha reagito tentando di aggredirli: i militari sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. Sabato mattina lo attende la direttissima presso il tribunale di Perugia: dovrà rispondere di lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.