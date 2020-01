Investita a Narni Scalo: conducente si fa viva

Stava camminando lungo il ciglio della strada – il marciapiede lì non c’è – in via Tuderte a Narni Scalo (Terni), nei pressi di un bar, quando è stata colpita a un’auto in transito, in direzione Narni, che l’ha scaraventata a terra e poi non si è neppure fermata. Il fatto è accaduto martedì pomeriggio poco dopo le ore 16.30. La donna – una 59enne del posto – è stata visitata e quindi trasportata al pronto soccorso di Narni per gli accertamenti radiografici del caso: ha riportato la frattura di un polso ed alcune contusioni di minore entità. Dell’accaduto è stata informata l’Arma dei carabinieri ed ora sono iniziate le ricerche per risalire al ‘pirata’. L’auto coinvolta nel sinistro sarebbe una Volkswagen Golf di colore grigio ma saranno gli accertamenti a determinarlo con certezza. Sempre che il/la conducente non si presenti spontaneamente presso il comando stazione dei carabinieri di Narni Scalo.

Aggiornamento

Nella serata di martedì la conducente – una donna narnese – del veicolo che non si è fermato dopo l’impatto, ha contattato i familiari della 59enne, scusandosi per l’accaduto e spiegando di non essersi accorta di nulla. La vicenda, a quanto pare, sembra destinata a risolversi senza ulteriori conseguenze a parte le procedure relative alle responsabilità del sinistro.