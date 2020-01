Monili e preziosi in auto, 30enne nei guai

Aveva con sé in auto monili in oro, collane, bracciali, orecchini, ciondoli ed orologi e non ha saputo giustificarne possesso e provenienza. Per questo motivo una 30enne italiana è stata denunciata dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi e del reparto prevenzione Umbria-Marche di Perugia: stava procedendo lungo la SS75 quando è stato fermata per il controllo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale: chiunque riconosca gli oggetti può contattare lo 075 819091 presentando copia della denuncia di furto.

