Perugia, coltellate nel quartiere Fontivegge

C’è stato un accoltellamento nella serata di mercoledì a Perugia, zona Fontivegge. Ma stavolta la causa sarebbe da attribuirsi a futili motivi. Roba di donne e di sguardi indesiderati.

Passeggiata trasformata in dramma

Da quanto si apprende tutto sarebbe successo intorno alle 19: una coppia di italiani era in zona piazza del Bacio, quando un altro ragazzo, apparentemente di nazionalità centramericana – pare Ecuador – avrebbe fatto qualche complimento di troppo alla ragazza. L’italiano ha reagito, ne è nata una rissa, al termine della quale è spuntato un coltello.

Ferite non gravi

Il ragazzo, residente a Perugia ma originario di fuori regione, è stato colpito da due fendenti alla coscia, per fortuna le ferite non sono gravi. L’aggressore è scappato, la ragazza ha dato l’allarme per far soccorrere il ferito. È stato portato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Le indagini sono condotte dai carabinieri, giunti sul posto con pattuglie del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia.

Tentativo di rapina a un nigeriano

Poco prima – racconta il Corriere dell’Umbria – un 29enne nigeriano, in ospedale per lievi ferite alle gambe, aveva denunciato ai carabinieri un tentativo di rapina, raccontando di essere stato accoltellato da alcuni sconosciuti, apparentemente tunisini. Portato in ospedale è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi.