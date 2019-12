Serie C, non si gioca. Coppa, Fere-Catania

Il 2019 di Ternana e Gubbio – in termini di gare ufficiali – è concluso. La Lega Pro mantiene la linea di fermezza sulla defiscalizzazione e nonostante l’incontro pomeridiano del numero uno della Figc Gabriele Gravina con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri conferma il rinvio dell’ultima giornata 2019, valevole per il 1° turno del girone di ritorno: niente sfide casalinghe a Rieti e Triestina per le formazioni di Fabio Gallo e Vincenzo Torrente. Si riprenderà il 12 gennaio. Intanto Defendi e compagni conoscono l’avversario per la semifinale di coppa Italia: c’è il Catania di Cristiano Lucarelli.

GHIRELLI ANNUNCIA LO STOP

La nota di Ghirelli

«L’incontro tra Gualtieri e Gravina – le parole del presidente della Lega Pro – è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo». Nelle prossime ore sarà stabilita la data del recupero. Per la Ternana non il massimo.

IL PRECEDENTE DEL 6 OTTOBRE: 3-2 FERE

C’è il Catania in semifinale di coppa. Vicenza fuori

Perché per i rossoverdi può essere un problema? Semplice, perché il 29 gennaio e il 12 febbraio (si cambierà giocoforza a causa del posticipo di lunedì sera a Reggio Calabria, due giorni prima) la Ternana sarà impegnata nella semifinale contro il Catania: gli etnei hanno battuto di misura a domicilio il Catanzaro ottenendo la qualificazione. E c’è un’altra notizia interessante per le Fere: il Vicenza, probabile trionfatore del girone B, è stato eliminato dalla FeralpiSalò e affronterà la Juventus under 23 nell’altro confronto. Tradotto: grande chance per i ragazzi di Fabio Gallo di andare a conquistare un trofeo e, oltretutto, accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff. Tornando al calendario, c’è anche da considerare che Mammarella e soci giocheranno di mercoledì contro il Bari (26 febbraio). Vuol dire che in un mese e mezzo si rischiano di avere quattro match infrasettimanali con undici incontri complessivi.