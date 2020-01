Ternana Futsal, nuovo trionfo in coppa

Una Ternana Futsal pigliatutto. In tutte le competizioni: i rossoverdi di Federico Pellegrini hanno conquistato sabato sera il secondo trionfo consecutivo in coppa Italia Umbria. Niente da fare – così come era accaduto in campionato – per la Gadtch 2000 di Perugia, al tappeto con il punteggio di 2-0. Decisiva la doppietta di Augusto Introppico in un confronto molto tattico in particolar modo nella prima frazione di gioco.

IL PRIMO TRIONFO A GENNAIO 2019

Secondo tempo rossoverde

Almadori e soci si sono presentati alla sfida senza l’indisponibile Paolucci. La partita si è sbloccata nella ripresa per la gioia dei tifosi rossoverdi sugli spalti del palazzetto di Cannara: strepitosa l’azione che ha consentito ad Introppico di firmare il definitivo 0-2 sull’assist di Capotosti. Per la società del presidente Luca Palombi un’altra soddisfazione: ora a febbraio ci sarà la contesa – fase interregionale – con il Campobasso. Intanto il gruppo si gode anche il primo posto in campionato al termine del girone di andata.

TABELLINO

Ternana Futsal: Galletti, Capotosti, Almadori, Giardini E., Introppico, Bonelli, Trapasso, Giardini D., Costantini, Picotti, Coppari, Persichetti, Cozzolino, Fagotti. Allenatore: Federico Pellegrini

Gadtch 2000: Pagliaro, Ciafardini, Bonomo, Aouadi, Reitano, Giorgetti, Sisani, Pignetti, Amendola, Nataloni, Cristarella, Picchiarelli, Gori Mercarelli, Doricchi. Allenatore: Lorenzo Ercolanoni

Marcatori: 9′ e 22′ st Introppico

Arbitri: Lorenzo Rocchi e Admir Ujkaj di Foligno