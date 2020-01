Terni, coma etilico per cinque a capodanno

Si conferma l’alcol – anche a Terni – il primo fattore, più dei ‘botti’, a causare problemi di salute nella notte di San Silvestro. Il pronto soccorso del ‘Santa Maria’, oltre ad un trauma per caduta accidentale di un anziano e due traumi facciali per una rissa di fronte a un locale, ha registrato infatti sette intossicazioni da alcol che hanno interessato tre minorenni (di 14, 15 e 16 anni), un ragazzo appena 18enne e altri tre adulti. Di questi, cinque erano in coma etilico: due minorenni e i tre adulti. Per il resto l’afflusso notturno di pazienti al pronto soccorso di Terni – riferisce l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera – è stato nella media.

