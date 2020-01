Terni, danno fuoco al bar del distributore

I due cartelli affissi sulle vetrate del locale non lasciano spazio a molti dubbi: ‘Chiuso per incendio doloso’. Qualcuno, nella notte fra giovedì e venerdì – poco prima delle ore 2 – ha dato fuoco al bar del distributore di carburanti Eni Agip di via Tre Venezie, nella zona est di Terni, a pochi metri dal bivio che conduce a Rocca San Zenone e in Valserra.

L’intervento in piena notte

I danni riportati dall’esercizio commerciale sono soprattutto ‘da calore’ e ‘da fumo’ e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Terni ha probabilmente evitato problemi ancor maggiori, forse la completa distruzione del bar con tutti i rischi connessi alla presenza del distributore di carburanti proprio lì di fronte.

Indagini

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, ma resta – certamente – la gravità di un gesto inquietante. La speranza è che qualche elemento, ma non sarà facile, possa giungere dalle telecamere di sicurezza private presenti nell’area di servizio. Queste, poco prima che scoppiasse l’incendio, avrebbero immortalato soggetti incappucciati intenti ad armeggiare attorno all’edificio che ospita il bar e gli uffici della stazione. Un altro dei dubbi – oltre ovviamente a quello relativo all’identità degli autori del gesto ed i motivi – è legato anche alla reale volontà: se fosse quella di lanciare ‘solo’ un avvertimento o proprio devastare l’esercizio. Domande a cui gli inquirenti – compreso il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Terni – stanno provando a dare risposte.