Terni, fuga di gas devasta palazzina

Esplosione all’interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di via degli Arroni, nella zona di Santa Maria Maddalena a Terni, sabato pomeriggio intorno alle ore 16.30. In seguito alla deflagrazione, l’edificio è stato interessato da crolli e lesioni e le fiamme sono immediatamente divampate. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni, gli operatori del 118, le forze dell’ordine e la Protezione civile.

LA FOTOGALLERY: POMERIGGIO DI TERRORE IN VIA DEGLI ARRONI

Un inferno

Almeno tre le persone che hanno riportato ustioni: sono quelle estratte dall’abitazione dagli uomini del 115 e trasportate nel vicino ospedale ‘Santa Maria’. Diversi i residenti dello stabile – comunque illesi – tratti in salvo dai vigili del fuoco. Fra loro anche un uomo che ha raggiunto il tetto dell’edificio per scampare alle fiamme. Due anziani, sempre residenti, sono stati accompagnati al pronto soccorso in stato di shock. All’origine del disastro ci sarebbe una fuga di gas: la casa interessata non è allacciata alla rete del metano ma risulta fornita da un impianto esterno composto da bombole del gpl fisse. Il boato è stato avvertito a centinaia di metri di distanza dal luogo ed ha destato allarme e paura nell’intero quartiere. Sul posto si sono portati sul posto anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e il pm di turno, Matthias Viggiano.

Feriti e ipotesi

I feriti sono tre uomini: due di nazionalità nigeriana – uno dei quali è molto grave – ed un italiano. Quest’ultimo – che vive in un altro edificio poco distante – sabato pomeriggio avrebbe raggiunto l’abitazione dove i primi due risiedono, insieme ad altri connazionali, per aiutarli a risolvere, sembra, il malfunzionamento dell’impianto gas. Lì – dinamica e cause sono da accertare nel dettaglio – è avvenuta l’esplosione che ha di fatto coinvolto l’intero stabile: sedici gli appartamenti interessati, disposta l’evacuazione totale in attesa di verifiche. Circa la ricostruzione delle cause alla base dell’incidente, c’è un’ipotesi che sembra più plausibile di altre. L’abitazione in questione avrebbe finito il gpl domestico, fornito – come accennato – da bombole fisse, esterne e ricaricabili. Il rifornimento, tramite cisterna, sarebbe avvenuto nella stessa giornata di sabato ma probabilmente – questa l’ipotesi – i rubinetti interni all’appartamento erano stati lasciati aperti una volta esaurito il combustibile che, a ricarica effettuata, ha ricominciato a scorrere lungo le tubature fino a saturare la casa poi esplosa.

Residenti evacuati. Condizioni feriti

Alcuni abitanti del palazzo, dopo il termine dell’emergenza in senso stretto, sono stati accompagnati dai vigili del fuoco a raccogliere alcuni effetti personali nelle proprie case: troveranno al momento una sistemazione presso familiari/amici o, se necessario, in alberghi del ternano. In diverse abitazioni del quartiere è stata temporaneamente sospesa – per circa tre ore, fino alle 19.45 – l’erogazione della corrente elettrica per ragioni di sicurezza relative ai soccorsi messi in atto. Sulle condizioni dei tre ustionati, l’ospedale di Terni ha divulgato una nota: «Tutti tre i feriti sono uomini adulti, in trattamento. Uno in condizioni gravi sarà quasi certamente trasferito al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio a Roma, gli altri due saranno trattati a Terni».

Miracolati e disperati

Dopo quella dove è avvenuto il disastro, l’abitazione più danneggiata sembra sia quella dove vive una giovane coppia: un uomo e una donna in stato di gravidanza. I due erano andati a fare la spesa e, al ritorno, si sono trovati di fronte la terribile scena della casa devastata. Disperazione nei loro occhi, ma anche rabbia e la consapevolezza che sarebbe potuta andare ancora peggio.

Uno dei testimoni

«Abito al piano terra, sul lato opposto dell’appartamento saltato in aria – racconta un uomo – e stavo riposando sul letto. Ho sentito il boato, sono uscito fuori ed ho visto l’inferno. Stavano facendo scendere dalla terrazza una ragazza la cui abitazione confina con quella dell’esplosione, a cui è crollata letteralmente una parete della casa. Lei stava bene comunque».

Aggiornamenti a seguire