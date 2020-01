Terni, fuga di gas: paura in via Marche

Spavento e anche tanto abato sera – poco prima delle 22 – in un palazzo di dieci piani in via Marche, nel quartiere di borgo Bovio. I vigili del fuoco e la polizia di Stato sono intervenuti dopo una segnalazione di forte odore di gas proveniente da uno degli appartamenti: l’inquilino all’interno si era addormentato e gli uomini del 115 sono stati costretti a rompere un vetro di una finestra per entrare ed evitare il peggio. Temporaneamente staccati i contatori – sul posto anche i tecnici dell’Asm – nell’immediatezza del pericolo.

L’evacuazione



Alle 22 c’è stata l’evacuazione dell’intero palazzo – la fuga di gas (fornello della cucina) si è registrata in uno degli appartamenti al quinto – ed i vigili del fuoco utilizzando l’autoscala si sono introdotti nell’abitazione dalla finestra dal bagno: provvidenziale l’sos lanciato da una condomina. Già da qualche ora prima l’odore di gas era stato avvertito: considerata la situazione è andata decisamente bene. Le persone sono rientrate nelle rispettive abitazioni una volta risolta la problematica.