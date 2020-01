Terni, gelo in scuole: «Inaccettabile»

Rientrare a scuola dopo la pausa per le festività natalizie e trovarsi l’aula con una temperatura di 11 gradi. Freddino in linea di massima. Con situazione ancora peggiore se si considera che sono coinvolti bambini: a denunciare il disagio verificatosi – lo stesso del 2019 – martedì mattina è la mamma di due piccoli studenti che frequentano la materna di Valenza e l’elementare Matteotti.

La difficoltà

«Ho accompagnato – racconta la donna – la più piccola alla scuola per l’infanzia di Valenza e c’erano 11 gradi. Problema freddo anche alla Matteotti: ho chiamato subito l’ufficio Urp e mi hanno dato dei numeri da chiamare, ma non hanno risposto. È inaccettabile che accada ciò nel 2020, paghiamo le tasse e ciò non dovrebbe succedere». Non il massimo dell’impatto per i bambini come primo giorno dell’anno: «Chiarisco che la responsabilità per il riscaldamento è del Comune e non della dirigenza scolastica: si sono attivati per cercare di risolvere il problema». La situazione – caldaia poi ripartita – è stata risolta nel prosieguo della mattinata. Di certo la grandezza – nel caso della Matteotti – e l’obsolescenza dell’edificio non aiuta. Segnalazione identica arriva dall’Aula Verde.