Umbria, si chiude un weekend di maltempo

Seconda giornata – quella di domenica – di allerta meteo ‘arancione’ in Umbria e ancora decine di interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio, dalla provincia di Perugia a quella di Terni.

Il perugino

Numerosi gli interventi in coda – in molti casi alberi e rami pericolanti o caduti – per i quali sono giunte richieste alla sala operativo dei vigili del fuoco di Perugia. Da Città di Castello a Todi, passando per il folignate e l’area urbana di Perugia, il lavoro – alla mattinata di sabato – è incessante. Tanto che è stato chiesto al personale dei turni liberi di tornare in servizio per incrementare il numero delle squadre disponibili. Nel territorio tuderte, la strada provinciale che da Sismano conduce a Todi è stata temporaneamente chiusa per la caduta di un albero in mezzo alla carreggiata.

Confine Umbria-Marche

Al confine fra Umbria e Marche, la strada statale 73 bis di ‘Bocca Trabaria’, nel tratto dal chilometro 16,800 al chilometro 20,000, è stata chiusa al traffico fino alle ore 14.55 di domenica a causa di una frana avvenuta in località Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Sul posto è intervenuto anche personale Anas.

Trasimeno

A Passignano sul Trasimeno il forte vento ha causato la parziale scopertura del tetto dell’hotel Lido, con danneggiamento di tutti gli elementi afferenti con il manto di copertura. La strada statale – in seguito all’intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco – è stata temporaneamente chiusa.

Nel ternano

In provincia di Terni, dalle prime ore di domenica, le squadre di Terni, Amelia e Orvieto sono intervenute nelle numerose segnalazioni – anche qui relative soprattutto a rami e alberi caduti o pericolanti – che si stanno gradualmente smaltendo. Alla prima mattinata di domenica erano una quindicina gli interventi richiesti. Con l’andare della mattinata la situazione è peggiorata anche per il vento che si è ulteriormente rinforzato. La zona dell’orvietano è quella con più criticità. Tutte le squadre del 115 al lavoro con personale fuori servizio richiamato per risolvere le varie emergenze.

Aggiornamenti a seguire